Politiet kigger igen på sag om dokumentfalsk i badminton

Bo Jensen er blevet beskyldt for dokumentfalsk. Sagen var droppet, men nu giver politiet den et ekstra kig.

Statsadvokaten har bedt Københavns Vestegns Politi om igen at undersøge, om Badminton Danmarks direktør, Bo Jensen, står bag dokumentfalsk.

Det bekræfter Københavns Vestegns Politi i et skriftligt svar til DR.

- Vi kan bekræfte, at Statsadvokaten har bedt os om at kigge på sagen igen. Derfor ligger den nu igen til efterforskning hos os. Vi har ikke yderligere kommentarer pt., skriver kommunikationsansvarlig hos Københavns Vestegns Politi, Claus Buhr, til DR.

Det vides ikke, hvilke oplysninger der er årsag til, at sagen genåbnes.

Sagen blev ellers lagt i graven i oktober sidste år, men nu skal det igen undersøges, om udstyrsgiganten Yonex har ret i, at badmintonchefen har manipuleret med e-mails.

Anklagen fra Yonex kom i kølvandet på en længerevarende konflikt, som til sidst mundede ud i en ny seksårig aftale mellem landsholdsspillerne og Badminton Danmark.

Yonex er utilfreds med de metoder, som Bo Jensen angiveligt tog i brug undervejs.

Yonex har tidligere forklaret, at firmaet var blevet bekendt med, at et udateret dokument blev delt ud fra Bo Jensen til Badminton Spillerforeningen og en række spillere. Angiveligt i et forsøg på at bygge bro mellem Yonex, forbundets egne sponsorer og spillerne.

Dokumentet er underskrevet af manageren i Yonex' internationale salgsafdeling i Japan, Taiji Suzuki, men ifølge Yonex stemmer kravene ikke overens med firmaets faktiske krav, og firmaet har også afvist, at Suzuki har sendt et sådant brev.

Flere detaljer i dokumentet stammer ifølge Yonex fra tidligere kommunikation mellem Bo Jensen og Yonex.

- Disse detaljer er blevet klippet og klistret, og vigtige aspekter og krav fra den samlede korrespondance er blevet udeladt, lød det fra Yonex i marts sidste år.

Yonex-koncernens repræsentant i Norden, Benni Holst Andersen, siger til DR, at han er glad for, at sagen er genåbnet, efter at den i hans og Yonex' øjne var blevet afvist på et tyndt grundlag.

Bo Jensen har ikke ønsket at kommentere genåbningen af sagen.