Politiet dropper sag om dokumentfalsk mod badmintonchef

Københavns Vestegns Politi har ikke fundet anledning til at rejse en sag mod direktøren for Badminton Danmark, Bo Jensen, som var under anklage for dokumentfalsk.

Det var bestyrelsesformanden for den danske afdeling af udstyrsgigant og sponsor Yonex, Benni Holst Andersen, som havde meldt Bo Jensen til politiet.

Han mente, at Bo Jensen havde uddelt en udateret mail underskrevet af manageren i Yonex' internationale salgsafdeling. Ifølge Benni Holst Andersen havde direktøren sendt det ud til Badminton Spillerforeningen og spillere.

Men politiets efterforskning har ikke givet anledning til at gå videre med sagen ifølge Bo Jensen.

- Politiet har nu behandlet den anklage, som bestyrelsesformanden for firmaet ScanSport (Yonex Scandinavia), Benni Holst Andersen, tilbage i marts indgav, hvori jeg på det groveste, det mest uanstændige og løgnagtige grundlag blev anklaget for dokumentfalsk og mailfraud, skriver han på Facebook ifølge TV2 Sport.

- Politiets konklusion er, at der ikke er nogen grund til at antage, at der er begået noget strafbart. Jeg har på intet tidspunkt været i tvivl om, at politiet ville komme frem til den konklusion.

Anklagen kom i kølvandet på en længerevarende konflikt mellem badmintonspillerne på landsholdstræningen og forbundet, som ikke kunne blive enige om vilkårene for et fortsat elitesamarbejde.

Konflikten løste sig til sidst, men efterforskningen af anklagerne mod Badminton Danmark-direktøren fortsatte. Indtil nu.

- Jeg er enormt lettet over, at der nu er kommet en endelig afklaring, så jeg igen fuldt og helt kan fokusere min energi på at skabe endnu bedre rammer og forudsætninger for et stærkt badmintonmiljø i Danmark, skriver Bo Jensen.