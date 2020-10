Politibetjente ransager tysk fodboldforbund i skattesag

Ransagningerne på privatadresserne ramte seks nuværende og tidligere ledere i forbundet.

Årsagen til ransagningerne i samlet set seks tyske delstater skyldes mulig skattesvindel i 2014 og 2015, skriver nyhedsbureauet dpa.

Sagen drejer sig om, at forbundet er mistænkt for at have undladt at betale skat af indtægter fra reklameskilte fra det tyske fodboldlandsholds kampe på hjemmebane i årene 2014 og 2015.

Det oplyser anklagemyndighederne i Frankfurt.

I alt skulle der være 4,7 millioner euro (35 millioner danske kroner), der ikke er indgivet til de tyske skattemyndigheder.

Det er penge, der skulle være betalt skat af, forklarer Nadja Niesen fra anklagemyndigheden.

- De mistænkte personer kendte til skattefejlen, men valgte bevidst at lade som ingenting for at give DFB en større fordel, siger Nadja Niesen ifølge dpa.