Politi sigter seks fra Boca Juniors efter sammenstød efter kamp

Vrede Boca Juniors-spillere og ansatte stødte sammen med deres rivaler ude i siden af banen, mens dommeren så en kendelse igennem på VAR (Video Assistant Referee).

Og efter kampens slutfløjt fulgte flere sammenstød i spillertunnelen og omklædningsrummene.

Videoer af hændelsen viser, at brasiliansk politi brugte peberspray mod spillere fra Boca Juniors, som svarede med skældsord mod politiet.

To personer fra Boca Juniors er blevet sigtet for beskadigelse af ejendom. De er begge blevet løsladt efter hver at have betalt en kaution på 3000 reais svarende til godt 3600 kroner.

Det oplyser politiet i den brasilianske delstat Minas Gerais, hvor Atlético Mineiro har hjemme.

Fire andre personer fra Boca Juniors er blevet sigtet for legemsbeskadigelse og for at have overfuset myndighederne. De er alle blevet løsladt igen efter at være gået med til at møde for en dommer på et senere tidspunkt.

Ingen af de i alt seks personer fra den argentinske fodboldklub er blevet identificeret ved navn.

Atlético Mineiro oplyser, at klubbens præsident betalte kautionspengene ud af sin egen lomme, fordi rivalerne fra Boca Juniors ikke havde nok kontanter med sig.

- Beløbet blev hurtigt refunderet af det argentinske hold, udtaler Atlético Mineiro i en erklæring.

Boca Juniors blev tirsdag slået ud af Copa Libertadores, der er Sydamerikas svar på Champions League, i ottendedelsfinalen af Atlético Mineiro.

Kampen endte 0-0, hvorefter hjemmeholdet vandt 3-1 på straffespark.

I anden halvleg af kampen fik Boca Juniors et mål underkendt efter en langvarig gennemgang af VAR.

Det samme skete for Atlético Mineiro i første halvleg.