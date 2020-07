Politi roser AGF-fans efter kamp med 7000 tilskuere

7048 tilskuere var til stede på Ceres Park til søndagens superligakamp mellem AGF og FC København.

Det var klart det højeste antal tilskuere til en kamp på dansk grund efter coronapausen, og afviklingen var vellykket.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

- Det var politiets oplevelse, at klubben havde forberedt sig rigtig godt og havde taget en helt række forholdsregler for at sikre, at der blev holdt den fornødne afstand, og at forsamlingsforbuddet blev overholdt, står der i rapporten.

I sidste uge sænkede regeringen blandt andet afstandskravet mellem tilskuere til én meter. Det betyder, at flere tilskuere kan komme til fodboldkampe i Superligaen i resten af indeværende sæson.

Fansene på Ceres Park får ros for deres opførsel i det ellers medrivende opgør, som endte 1-0 i aarhusiansk favør.

- Politiet har også ros til fansene for i stor udstrækning at udvise en god disciplin og efterkomme de anvisninger, der blev givet før, under og efter kampen. Ved scoringen til 1-0 var der flere, der rejste sig op fra stolene, men de satte sig hurtigt ned igen, lyder det fra politiet.

Til gengæld påpeger politiet, at fans stimlede sammen, da hjemmeholdets spillere efter slutfløjtet gik en sejrsrunde på stadion. Det kalder politiet "uhensigtsmæssigt", og politiet vil nu indgå i en dialog med AGF.

AGF ligger på tredjepladsen i Superligaen og kan skimte FCK på andenpladsen fire point længere oppe.

På søndag venter en ny stor kamp hjemme mod FC Midtjylland, og AGF vil tage erfaringerne fra den seneste runde med til det næste opgør.

- I dag (mandag, red.) har vi foretaget en grundig evaluering af afviklingen af kampen mod FCK.

- Vi har fået flere konstruktive inputs, og det tager vi med i forberedelserne til kampen mod FC Midtjylland, så vi sammen med tilskuerne igen får gennemført det hele på en sikker og sundhedsforsvarlig måde, siger AGF-direktør Jacob Nielsen til klubbens hjemmeside.