Blue Water Arena i Esbjerg bliver vært for årets pokalfinale. Esbjergs stadion kan rumme knap 17.000 tilskuere.

Pokalfinalen i fodbold skal spilles i Esbjerg

De to finalister i sæsonens pokalfinale i fodbold skal en tur til Esbjerg.

Her vil Blue Water Arena nemlig lægge græs til finalen, skriver Esbjerg fB og Dansk Boldspil-Union (DBU) på deres hjemmesider.

Det vestjyske stadion blev valgt over Brøndby Stadion og AGF's hjemmebane, Ceres Park i Aarhus.

- Blue Water Arena er et moderne og intimt fodboldstadion, som i nyere tid har huset blandt andet Europa League-gruppespilskampe og landskampe.

- Områderne omkring stadion giver ideelle muligheder for at skabe optimale rammer for fanzoner, siger turneringschef i Divisionsforeningen Peter Ebbesen til DBU's hjemmeside.

Der er plads til knap 17.000 tilskuere i Esbjerg.

Administrerende direktør i Esbjerg Brian Bo Knudsen er glad for, at klubben bliver vært for pokalfinalen.

- Vi har arbejdet grundigt og hårdt på udbudsmaterialet igennem en længere periode, så vi er selvsagt meget tilfredse med og stolte over, at finalen skal spilles på vores hjemmebane, siger han til klubbens hjemmeside.

Det er sommerens EM i fodbold, der flytter pokalfinalen fra de normale rammer i Parken i København. Parken skal være vært for fire kampe ved fodbold-EM - Danmarks tre gruppekampe og en ottendedelsfinale.

Danmark indleder EM i Parken 13. juni mod Finland. Pokalfinalen spilles Kristi himmelfartsdag 21. maj, og her har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) råderet over den danske nationalarena til EM.

Sønderjyske skal kæmpe mod AC Horsens om den ene plads i finalen, mens AGF møder AaB i den anden semifinale.

Kampen mellem Sønderjyske og Horsens spilles 22. april. AaB og AGF tørner sammen 23. april.