Pokalfinalen i fodbold rykker fra Jylland til Sjælland

Om tre uger tager 92 fodboldhold fra serie 3 til 1. division hul på første runde af årets pokalturnering. I september indtræder holdene fra Superligaen.

- Med valg af finalestadioner for 2022 og 2023 i god tid får vi mulighed for at skabe de bedste rammer om finalerne i Sydbank Pokalen sammen med de valgte stadioner.

- Vi ser frem til fantastiske finaler de næste to år på Brøndby Stadion og i Parken - og vi drømmer om igen at have fulde huse på lægterne efter to sæsoner med covid-19-restriktioner, siger turneringschef Peter Ebbesen.

I den forgangne sæson blev pokalfinalen spillet i Aarhus, hvor Randers FC slog Sønderjyske.

Året før blev pokalfinalen afviklet i Esbjerg med Sønderjyske som vinder.

Det primære kriterie for at få tildelt finalen har været en stadionkapacitet på minimum 15.000 tilskuere.

Derudover vægtes parametre som sikkerhed, økonomi og mulighed for at sikre en folkefest for fansene.

Det er første gang, at Brøndby Stadion skal lægge græs til en pokalfinale og det glæder den administrerende direktør i Brøndby, Ole Palmå.

- Vi er meget stolte over, at Brøndby Stadion er blevet valgt til finalestadion i Sydbank Pokalen.

- Vi har igennem de seneste år lavet strategiske investeringer i forbedringer af fanoplevelsen på stadion, såsom fanzonen, ligesom vi denne sommer har investeret i at skifte græsset på banen.

- Disse strategiske investeringer i fanoplevelsen har gjort, at vi har lykkedes med at få tildelt landskampe og nu også en pokalfinale, siger Palmå til klubbens hjemmeside.