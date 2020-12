Pointløs brite afløser Formel 1-verdensmester i Bahrain

Hamilton blev mandag testet positiv for coronavirus og kommer ikke til start i løbet, der er det næstsidste i sæsonkalenderen.

Mercedes er nået til enighed med Williams-teamet om at låne George Russell, der nu får chancen i sportens mest prominente sæde.

Briten går dermed fra feltets dårligste team til det bedste. Hverken han eller Williams-kollegaen Nicholas Latifi har scoret point i sæsonens hidtidige 15 løb.

Alligevel ser Mercedes-ledelsen et stort lys i den unge kører, der i 2017 blev en del af holdets talentprogram.

- George har vist imponerende form hos Williams i denne sæson, hvor han har spillet en vigtig rolle i holdets fremgang, siger Mercedes-boss Toto Wolff i en pressemeddelelse.

- Jeg er optimistisk i forhold til, at han leverer en stærk præstation ved siden af Valtteri Bottas, som vil være et krævende referencepunkt for ham.

Trods sit ufrivillige afbud til søndagens grandprix er Hamilton sikker på at vinde Formel 1-mesterskabet for syvende gang. Han har et forspring på 131 point til sin nærmeste rival, teamkollega Bottas.

George Russells sæde hos Williams bliver søndag besat af endnu en brite, Jack Aitken. Aitken kan dermed se frem til debut i motorsportens fineste klasse.