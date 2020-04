Pogba lukker ørerne for sine kritikere

Hans præstationer for den engelske klub har imidlertid sjældent imponeret hverken fans eller eksperter.

I sommeren 2016 blev den franske midtbanespiller for en stund verdens dyreste fodboldspiller, da Manchester United købte ham i Juventus for omkring 800 millioner kroner.

Adskillige engelske fodboldeksperter har i klare vendinger kritiseret Pogba for både hans niveau og attitude på banen, men den 27-årige stjerne lader sig ikke gå på.

Faktisk læser eller hører han næsten aldrig, hvad der siges af eksperter. Det fortæller han til Manchester Uniteds egen podcast.

- Jeg ser meget fodbold, men jeg bliver ikke hængende efter kampen for at lytte til, hvad de (eksperterne, red.) siger om, hvor nogen gjorde dit, eller andre gjorde dat. Jeg kan godt lide at fokusere på fodbold, lyder det fra Pogba.

- Når man kender til fodbold, behøver man ikke nogen til at fortælle en, hvad det handler om.

Liverpool-legenden Graeme Souness har i sin rolle som ekspert for Sky Sports været en af de hårdeste kritikere af Pogba. Men franskmanden har ikke meget til overs for Souness.

- Jeg vidste ikke en gang, hvem har var egentlig. Jeg har hørt, at han var en stor spiller og sådan noget. Jeg har set hans ansigt, men kan ikke huske navnet, lyder det fra Pogba.

Sky Sports har forholdt citatet fra Manchester United-spilleren. Til det siger Souness:

- Jeg kommer til at tænke på fodboldens ældste ordsprog: "Sæt dine trofæer frem på bordet". Jeg har et ret stort bord, lyder det fra Souness.

Som spiller vandt han blandt andet tre europæiske titler og fem engelske mesterskaber med Liverpool.

Pogba har indtil nu vundet Europa League og Liga Cuppen med Manchester United. Til gengæld nåede han at vinde fire italienske mesterskaber og to pokaltitler med Juventus inden skiftet til England.

Derudover var han i 2018 med til at vinde VM med Frankrig.

Han står noteret for 150 kampe for Manchester United. Her har han bidraget med 31 mål og 31 assister.