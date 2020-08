Pogba er smittet med corona og udeladt af fransk trup

Manchester Uniteds midtbanespiller Paul Pogba er blevet testet positiv for coronavirus. Det samme er Tottenhams midtbanespiller Tanguy Ndombele.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og TT torsdag eftermiddag.

Pogba skal straks isoleres og i karantæne i den kommende tid, oplyses det.

- Pogba skulle have været i truppen, men desværre for ham gennemførte han onsdag en test, som viste sig at være positiv, siger Didier Deschamps, den franske landstræner, ifølge VG.

27-årige Paul Pogba er blevet erstattet i den franske trup af den blot 17-årige Rennes-spiller Eduardo Camavinga, som er udtaget for første gang.

Frankrig møder Sverige på Friends Arena i Stockholm 5. september, mens Kroatien kommer på besøg i det franske tre dage senere.

Manchester United åbner Premier League-sæsonen 19. september hjemme mod Crystal Palace, og her vil Pogba efter planen være til rådighed.