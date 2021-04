Paul Pogba tog del i målfesten, da han gjorde det til 5-2 i Manchester Uniteds 6-2-sejr over AS Roma i Europa League-semifinalen.

Artiklen: Pogba afviser at fejre finaleplads trods firemålssejr

Pogba afviser at fejre finaleplads trods firemålssejr

Manchester United vandt 6-2 hjemme over AS Roma i den første af to kampe i Europa League-semifinalen.