Pogacars danske Tour-hjælper: Først i Paris er jeg tryg

- Jeg vil gerne til Paris først. Så er jeg mere tryg, siger den danske tourdebutant med et grin.

Han lægger dog ikke skjul på, at tirsdagens udvikling bekom Pogacar og UAE-holdet fremragende.

Dermed er der kun to bjergetaper tilbage til at skabe ravage i topstriden. Den første er onsdagens 178 kilometers køretur med en klassisk bjergfinish på Col du Portet.

Dagen efter venter en på papiret barsk afsked med Pyrenæerne, når rytterne først skal over Tourmalet, inden det igen går op ad bakke til Luz Ardien.

- Det er det, der kommer til at afgøre dette Tour de France. Det virker, som om de andre er skarpe og har gode ben, men de skal altså køre rigtig stærkt for at hente fem minutter, konstaterer Mikkel Bjerg.

- Vi koncentrerer os primært om os selv og om at hænge sammen som et hold. Men hvis dem, der er tættest på Pogacar, begynder at angribe, skal han jo være klar til at svare igen, siger danskeren.

Mens Tadej Pogacar har et komfortabelt forspring på førstepladsen, er der tæt kamp om placeringerne derefter. Fem ryttere - heriblandt Jonas Vingegaard - kan alle gøre sig begrundet håb om en plads på podiet i Paris.

- Det bliver en af de største etaper i Touren, og jeg vil gøre mit bedste, siger Vingegaard om onsdagens opgave.

- Jeg får den fulde støtte fra holdet, og det bliver mand mod mand på den sidste stigning, spår den danske podiekandidat.