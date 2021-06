Pogacar vinder enkeltstart - Jonas Vingegaard bliver nummer tre

Vingegaard var endda hurtigere end sine prominente holdkammerater, Primoz Roglic og Wout van Aert.

Netop Roglic er kaptajn for Jumbo-Visma og bejler til den samlede sejr, og her skal netop Vingeaard være en vigtig hjælper for sloveneren, som blev nummer to i sidste års Tour.

Blandt de 12 hurtigste tider var hele fire danske navne at finde. Kasper Asgreen (Quick-Step) var den anden dansker i top-10 med sjettebedste tid.

Asgreen er dansk mester i enkeltstart og var inden etapen bedste bud på dansk succes. Men han var ti sekunder langsommere end Vingegaard.

- Jeg overraskede nok lidt mig selv også, men formen er god, så det er dejligt, lød det fra Vingegaard, da han kom over målstregen, inden Asgreen stak hovedet ind og afbrød interviewet:

- Det overrasker ikke mig.

Vingaard kan mærke, at han er godt kørende.

- Det giver helt sikkert selvtillid. Egentlig håbede jeg jo bare at gøre det godt for ligesom at øve mig på enkeltstarterne, for jeg vil gerne gøre det godt i det samlede klassement i fremtiden, sagde han.

Mikkel Bjerg (UAE Emirates) og Magnus Cort (EF) sluttede lige uden for top-10 som henholdsvis nummer 11 og 12. Søren Kragh Andersen (DSM) blev noteret for en 17.-plads, og dermed sluttede fem danskere i top-20.

Mikkel Bjerg lå længe nummer et på etapen efter at have været på ruten tidligt på dagen.

Det skyldtes en kombination af god fart i cyklen, samtidig med at han var begunstiget af tørvejr.

Flere af de ryttere, som kørte ruten i løbet af eftermiddagen, var hæmmet af regnvejr, som dog forsvandt sent på eftermiddagen, inden de store favoritter til etapesejren og klassementstjernerne kørte ud på ruten. I sidste ende var Bjerg omkring et minut langsommere end Pogacars vindertid.

Hollandske Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) fører fortsat i det samlede klassementet. Han blev femmer på onsdagens etape.

Han er nu otte sekunder foran Pogacar, der med etapesejren rykkede op på andenpladsen.

Vingegaard er nu på en samlet ottendeplads. Her er han et minut og 43 sekunder fra den gule førertrøje.