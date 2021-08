Podieplads får dansk speedwaykører til at sigte højere

- Jeg synes, at jeg har fundet rytmen nu. I de første grandprixer har jeg været lidt nervøs og stresset. Men når man har kørt lidt, vænner man sig til det.

- Det var en fantastisk aften, og jeg fandt et setup, der ramte rigtig godt. Med min første finale og en tredjeplads tænker jeg godt, jeg kan være tilfreds, siger han.

Podieplaceringen var Danmarks anden i sæsonen, efter at Leon Madsen tidligere på sæsonen tog en tredjeplads i Polen.

27-årige Anders Thomsen kunne være endt endnu højere, hvis han havde holdt den andenplads, han kortvarigt indtog i finalen.

Men polske Bartosz Zmarzlik, der fører VM-serien samlet, viste klassen og overhalede Thomsen.

- Jeg kom op på andenpladsen i finalen, men Bartosz er fra en anden planet, og han skulle nok finde en vej forbi mig. Det gjorde han så også, så da han kørte forbi mig, fokuserede jeg bare på at holde min tredjeplads, siger han.

Mens det kun var anden gang, Anders Thomsen kørte i Rusland, kender han banen til næste grandprix særdeles godt.

11. september gælder det nemlig sæsonens niende løb, der køres i Vojens i Danmark.

- Det er super rart at have været i finalen. Man sigter højere nu efter at have fået en tredjeplads. Vi skal køre i Danmark på min hjemmebane, og jeg føler selv, jeg har lavet nogle gode resultater der.

- Jeg har vundet to DM-titler i træk i Vojens og laver godt med point, hver gang vi kører på hjemmebane, siger han optimistisk.

Samlet er Anders Thomsen nummer ti med 60 point, mens landsmanden Leon Madsen ligger på syvendepladsen med 72 point.

- Jeg føler mig godt klædt på og føler, at der kan være en finale i udsigt, hvis jeg holder hovedet koldt.

- Jeg er stadig ny i gamet, og jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan det er at køre på hjemmebane, når der er danske tilskuere. Men jeg prøver at holde hovedet koldt, og så tager jeg det med et smil og lærer, hver eneste minut jeg kører, siger Anders Thomsen.