Podiekandidat undskylder efter mystisk Vuelta-exit

López tabte mere og mere tid, indtil der kom meldinger om, at han havde forladt løbet. En video viste, hvordan han tydelig oprevet snakkede i telefon, inden han satte sig ind i holdbilen.

Lørdag aften kom der så en undskyldning fra den 27-årige colombianer i en meddelelse fra hans hold.

- Det var en hård situation, men det endte som det gjorde. Jeg besluttede mig for at stoppe en kamp, som allerede var tabt. Nu vil jeg bare gerne sige undskyld til fansene, sponsorerne og arrangørerne, for hvad der skete, og hvordan tingene gik, siger Miguel Ángel López, inden han kommer ind på sit exit:

- Som mange af jer har set, var det en svær situation, da gruppen splittede.

- Benene er trætte, niveauet er så højt, og der er selvfølgelig ingen, der vil hjælpe os med at lukke det lille hul i momentet. Det tog lang tid for os at reagere. Der var så mange faktorer involveret i det, og i sidste ende er det trist at se Vueltaen slutte for mig på denne måde.

Men her slutter historien ikke.

Ifølge cykelmediet cyclingnews.com fortæller López' svigerfar og træner, Rafael Acevedo, at Movistars øverste chef, Eusebio Unzué, var skyld i colombianerens exit.

Det var Acevedos datter og López kone, som cykelrytteren snakkede i telefon med, lige inden han forlod løbet.

- Fra hvad jeg har hørt fra min datter, så var Miguel på Egan Bernals hjul, da han tabte momentum under Adam Yates' angreb, siger svigerfaren til den colombianske avis El Espectador ifølge cyclingnews.com.

- Da han begynder at jagte, fortæller de ham, at det skal han ikke. Eusebio Unzué kørte forbi i bilen og begyndte at råbe af ham. Det var dråben, der fik bægeret til at flyde over.

López sagde efterfølgende, at "hvis holdet ikke vil have ham på podiet, så vil de heller ikke have ham i løbet" ifølge svigerfaren.

Inden 20. etape, der var løbets næstsidste, havde Miguel Ángel López over halvanden minut ned til Jack Haig (Bahrain) på fjerdepladsen.

Colombianeren er tidligere blevet nummer tre i både Vueltaen og Giro d'Italia og er ny rytter på Movistar-holdet i år.