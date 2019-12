Pochettino satser på hurtig tilbagevenden efter fyring

Den 47-årige træner vil gerne tilbage hurtigst muligt, meddeler han fra Argentina, som han er rejst til for at rense hovedet.

Mauricio Pochettino har ikke brug for en lang pause fra fodbold, efter at han for to uger siden blev fyret som manager i Tottenham.

- I min alder behøver jeg ikke lang tid til at komme mig. Jeg er åben for at lytte til projekter, og der er mange attraktive projekter og klubber.

- Men lige nu er det vigtigste for mig at rense hovedet efter fem og en halv utrolige sæsoner med Tottenham. Mit mål er at søge evnen til at genopbygge mig selv og få motivationen tilbage, siger Mauricio Pochettino til Fox Sports.

Han besøgte i weekenden sin tidligere klub Newell's Old Boys i Argentina, hvor han spillede fra 1989 til 1994. Han udelukker ikke et job i sit hjemland, men han sigter efter Europa.

- Det er min intention at returnere til Europa. Jeg har svært ved at forestille mig et job i Argentina, men af hensyn til min familie vil jeg ikke udelukke det.

- Men nu tager jeg den lige med ro nogle dage og ser, hvad der sker. Jeg har ikke haft længe til at fordøje, hvad der er sket. Min bedste beslutning var at tage til Argentina for at slukke i 10 dage, siger Pochettino.

Han er efter fyringen blevet sat i forbindelse med job i blandt andre Manchester United, Arsenal og Bayern München.