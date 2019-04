Pochettino før CL-brag: Vi har brug for held mod City

Returopgøret i kvartfinalen i Champions League kan ligne en åben affære, men Tottenham-træner Mauricio Pochettino mener, at der skal held til at sende City ud af turneringen.

- Selvfølgelig bliver det svært. Manchester City er et af verdens bedste hold og en klar favorit til at vinde det engelske mesterskab og Champions League.

- Det er svært, når City spiller en finale, som det vil blive onsdag. Det var fantastisk, at vi vandt den første kamp, men opgøret er stadig åbent.

- Vi har troen, vi vil kæmpe og håbe på en god præstation, men vi vil få brug for held i kampen, siger Pochettino ifølge AFP.

City-træner Josep Guardiola sparede et par profiler i det første opgør, som Tottenham vandt 1-0. City kæmper stadig for at vinde fire titler i sæsonen, mens Tottenham kæmper for at slutte i top-4 i ligaen.

Stjerneangriberen Harry Kane måtte udgå af det første opgør med en slem ankelskade, og han forventes ikke at spille mere i denne sæson og er derfor heller ikke med mod City.

Dele Alli fik et brud på den ene hånd i det første opgør og spillede ikke i weekendens 4-0-sejr over Huddersfield. Han er dog med i truppen til onsdag.

- Vi vil tjekke ham, efter at vi har trænet, og så vurderer vi, om han kan være med i startopstillingen, siger Pochettino.

Mauricio Pochettino og Josep Guardiola har et forhold, der både rummer had og kærlighed. Guardiola som Barcelona-mand og Pochettino som Espanyol-mand efter både at have spillet og trænet i klubberne.

Guardiola har et fyldt pokalskab på sit cv, mens Pochettino ikke har vundet noget for alvor som træner og ofte skal høre for, hvornår Tottenham vinder en titel under ham.

- Det er utroligt, hvad han (Guardiola, red.) præsterer, og det viser hans kvalitet, men når man træner Espanyol, Southampton og Tottenham, så er det andre projekter end at træne FC Barcelona, Bayern München og Manchester City, siger Tottenham-træneren.