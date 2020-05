Pochettino er glad for at blive efterfulgt af Mourinho

Ikke alle Tottenham-fans er begejstret for, at José Mourinho er klubbens manager, men eksmanager Mauricio Pochettino glæder sig over, at han i november sidste år blev vraget til fordel for den tidligere så succesfulde portugiser.

Tidligere i sin trænerkarriere har Pochettino med interesse fulgt og beundret José Mourinho. Det siger Pochettino til nyhedsbureauet AFP.

- Jeg er så glad for, at Mourinho er i Tottenham, hvor han erstattede mig. Vi har kendt hinanden i lang tid. Da jeg var træner i Espanyol, var han i Real Madrid, og vi havde et godt forhold til hinanden.

- Han er en toptræner. Jeg håbede altid, at jeg en dag ville kunne erstatte ham. Da han var i Real Madrid, så tænkte jeg, "måske tager jeg en dag din plads i Real Madrid", og se så hvordan livet udvikler sig. Nu har han taget min plads i Tottenham. Utroligt, ikke?, spørger Pochettino.

Argentineren nåede selv at stå i spidsen for Tottenham i fem og en halv sæson.

Selv om Tottenham ikke vandt noget under Pochettino, mener han selv, at han sammen med sin stab skabte bedre forudsætninger for, at Mourinho eller kommende managere kan sikre Tottenham det første trofæ siden Liga Cuppen i 2008.

- Jeg er glad for den måde, som vi forlod klubben på efter at have fået nogle af de bedste faciliteter i verden. Jeg er sikker på, at Mourinho er meget taknemmelig for den måde, vi opbyggede klubben, som nu er hans klub, siger Pochettino.

Som en del af sin fratrædelse 19. november blev det aftalt, at han ville få løn i seks måneder, skriver AFP.

De seks måneder er nu gået, og derfor er Pochettino fri til at tage et andet job, uden Tottenham kan kræve kompensation.