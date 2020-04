Pochettino drømmer om at gøre arbejdet færdigt i Tottenham

- Det var en fantastisk rejse, som sluttede på en måde, som ingen ønskede, siger han om tiden i Tottenham ifølge AFP.

- Jeg er sikker på, at vores veje vil krydse hinanden igen. Jeg har drømt at komme tilbage og gøre arbejdet færdigt, siden den dag jeg forlod klubben. Vi var så tæt på at vinde Premier League og Champions League.

Pochettino blev efter fem år som manager fyret i november, blot et halvt år efter at have ført London-klubben til Champions League-finalen, som blev tabt til Liverpool.

- Dybt inde kan jeg mærke, at jeg vil tilbage, fordi fansene er så specielle. Måske om fem eller ti år, men inden jeg dør, vil jeg stå i spidsen for Tottenham.

- Jeg vil mærke, hvordan det føles at vinde en titel med Tottenham, fordi fansene er så fantastiske. Al den kærlighed, vi fik, var fantastisk, og det er en god mulighed for at betale tilbage for alt det, fansene gav os fra dag et, siger Pochettino.

Han sættes i engelske medier i forbindelse med Newcastle, hvis mulige nye ejere skulle have et godt øje til ham.