Playmaker om dansk succesopskrift: Det gør spillet grimt

Først da landstræner Nikolaj Jacobsen valgte at erstatte målmand Niklas Landin med en markspiller, når danskerne var i angreb, fandt holdet opskriften på at komme igennem det stærke tyske forsvar.

Det omdiskuterede syv-mod-seks-spil gjorde en afgørende forskel for det danske håndboldlandshold, da Tyskland blev besejret ved EM søndag aften.

Men det er langt fra alle, der er begejstret for regelændringen, der har gjort det meget lettere at spille i overtal.

- Det, man har set i det seneste halvandet år, er, at spillet bliver utrolig langsomt, fordi holdene bruger tid på at tage målmanden ud, siger den danske playmaker Morten Olsen, der allerede under OL udtalte sig kritisk om reglen.

- Det gør spillet grimt og ikke særlig seværdigt, mener han.

Tidligere skulle holdene have en spiller i overtrækstrøje på banen i stedet for målmanden, men det er ikke længere et krav.

Nu kan nærmeste mand løbe ud, når et angreb er bygget op, så målmanden kan komme tilbage, inden modstanderne når at få sat spillet i gang igen.

Det har gjort, at syv-mod-seks i dag er et meget brugt taktisk våben, og Olsen erkender da også, at det var en succes mod tyskerne.

- Det var virkelig effektivt. Jeg synes altid, at når vi spiller det på landsholdet, gør vi rigtig godt. Vi laver få fejl og får sjældent et mål imod os. Vi lavede 18 mål i anden halvleg, og det er flot, siger Morten Olsen.

Danmark har hviledag mandag og tirsdag, inden holdet onsdag skal møde Makedonien i sidste mellemrundekamp.