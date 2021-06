Platini gør comeback: Står til post i spillerforening

Til nyhedsbureauet AFP fortæller han således, at han står til at blive bestyrelsesmedlem i den internationale spillerforening, Fifpro.

- Det gør mig meget glad. Jeg har altid sagt, jeg ville komme tilbage, hvor jeg kunne være nyttig, siger 65-årige Michel Platini.

- Jeg har altid sagt, at fodbold tilhører spillerne og fansene. Nu kommer jeg tilbage til mit folk, spillerne, så deres rolle kan blive forsvaret og anerkendt, siger Platini.

Det er meningen, han skal overtage bestyrelsesposten for Frankrigs nuværende repræsentant i spillerforeningen. Philippe Piat, som er præsident i Fifpro lige nu, træder tilbage. Han har selv bakket op om, at Platini skal overtage hans bestyrelsespost.

Michel Platini blev udelukket fra fodboldverdenen i fire år fra slutningen af 2015.

Sagens kerne var en efterhånden meget omtalt betaling på to millioner schweizerfranc fra daværende præsident i Det Internationale Fodboldforbund Sepp Blatter til Platini i 2011.

Betalingen faldt, kort før Platini undlod at stille op som modkandidat til Blatter til Fifas præsidentvalg i 2011. Trods manglende dokumentation hævdede begge, at det var betaling for konsulentarbejde udført af Platini for Fifa fra 1999 til 2002.

Siden 2015 har Platini kæmpet for at blive renset, og han er stadig indblandet i retssager i Schweiz.

Han mener, at hele sagen var et komplot, der skulle forhindre ham i at efterfølge Sepp Blatter som Fifa-præsident.