Platini er klar til sidste forsvar i årelang Fifa-retssag

Siden er flere skandaler i Fifa blevet afsløret, og i den kommende uge er Platini igen en central aktør i to forskellige retssager i Schweiz.

Mandag og tirsdag skal han ved retten i Bern ud i den sidste høring omhandlende anklagerne mod ham selv i sagen om korruption. Altså sagen, som fik Fifa til at udelukke ham og Blatter fra al fodbold i mange år.

Den schweiziske statsanklager åbnede dog også en sag mod de to magtfulde herrer for embedsmisbrug og svindel, og sagen i det civile retssystem er endnu ikke afsluttet efter årelang efterforskning. Nu nærmer den sig enden.

Sagens kerne er den efterhånden meget omtalte betaling på to millioner schweizerfranc fra Blatter til Platini i 2011.

Betalingen faldt kort før, Platini undlod at stille op som modkandidat til Blatter til Fifas præsidentvalg i 2011. Begge hævdede, trods manglende dokumentation for det, at det var betaling for konsulentarbejde udført af Platini for Fifa fra 1999 til 2002.

Fifas etiske komité købte ikke forklaringen. Nu skal retten i Schweiz så vurdere, om den tror på forklaringen, eller om straffeloven også skal tages i anvendelse.

Platini selv hævder fortsat, at han har været udsat for et plot udført af folk, som ville holde ham væk fra præsidentposten i Fifa.

Når han har forklaret sig over to dage i Bern, rykker den franske fodboldlegende 80 kilometer østpå til Sarnen.

Her skal han igen møde i retten, men denne gang som vidne.

I kølvandet på Blatters og Platinis fald fra fodboldens politiske tinder blev sidstnævntes næstkommanderende i Uefa, Gianni Infantino, valgt som ny Fifa-præsident.

Trods løfter om at rydde op i skandalebutikken, som Fifa var endt med at være, er Infantino nu selv endt på anklagebænken. Det er i denne sag, Platini skal optræde som vidne.

Hans tidligere Uefa-løjtnant er anklaget for som Fifa-præsident at have forsøgt at misbruge sin magtposition og obstruere sager ved tre hemmelige møder med den tidligere schweiziske statsanklager i 2016 og 2017.

Ifølge Infantino ville han med møderne blot vise anklageren, at Fifa var et helt andet sted end det korrupte forbund, der var afsløret i årene før. Kritikere mener dog, at han forsøgte at redde Fifa fra flere skandalesager.

Hvad Platini kan bidrage med i den sag, må tiden vise. Men han kommer i hvert fald til at opleve et par schweiziske retsbygninger fra indersiden de kommende dage.

Der kører samtidig sager omhandlende bestikkelse i forbindelse med tildelingen af VM-værtskaber - både de senest afholdte samt det kommende i Qatar.

Derudover er en række højtstående personer i både Fifa og hos tv-rettighedshavere allerede dømt for bestikkelse og korruption i forbindelse med salg af tv-rettigheder til slutrunder og andre turneringer.

/