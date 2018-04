Plastik fra fodboldbaner forurener naturen i Norge

I et forsøg på at afhjælpe problemet har Norges Fodboldforbund for andet år i træk udskrevet en konkurrence, der belønner de fodboldklubber, som arbejder mest for at reducere svindet.

- Jeg har en stor tro på, at vi inden udgangen af 2020 kan have reduceret svindet med 90 procent, siger forbundets anlægschef, Ole Myhrvold, til nyhedsbureauet NTB.

De fem klubber, der er bedst til at holde gummigranulaterne på banen, får en pengepræmie på 30.000 norske kroner svarende til 23.000 danske kroner.

Norge har omkring 1500 kunstgræsbaner, og de små, sorte plastikgranulater hældes typisk over banerne som fyldstof.

På længere sigt arbejdes der på at finde alternativer til de små plastikkugler.