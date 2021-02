Plan for CL-udvidelse deler vandene mellem stor og lille

Men ganske som forventet er Europas store ligaer og mindre ligaer ikke enige om, hvem der bør have de fire ekstra pladser til det forjættede land.

Det står klart, efter at sammenslutningen af De Europæiske Ligaer mødtes fredag.

De mindre ligaer vil have større chance for at komme med i gruppespillet og få del i den økonomisk lukrative kage, mens de store ligaer mener, at de bør have ekstra pladser, fordi de har niveauet til at være med.

- Der blev diskuteret betydning af adgangen til turneringen samt den kommercielle betydning i forhold den sportslige og økonomiske balance for de nationale ligaer, skriver sammenslutningen i en pressemeddelelse efterfølgende.

Uefa har lagt op til, at den franske liga skal have en af de fire ekstra pladser, mens de tre øvrige ville blive tildelt efter Uefas klubkoefficientliste.

Men sammenslutningen af klubberne ønsker fortsat dialog med Uefa, inden planen for udvidelsen færdiggøres.

For mens der er splittelse omkring fordelingen af pladserne, så er der blandt klubberne en fælles bekymring. Udvidelsen giver nemlig flere kampe for deltagerne i et allerede komprimeret program.

- De Europæiske Ligaer er stærkt bekymrede over udsigten til flere kampdage i en allerede sammenpresset kalender, lyder det fra klubberne.

I det nuværende format spiller alle 32 hold seks gruppekampe, mens det nye format fra 2024 lægger op til, at alle 36 hold skal spille ti gruppekampe.

