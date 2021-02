Plaget Kyrgios smadrer ketsjer og kaster den op på tribunerne

Og hvis man var bekymret for, at den kontroversielle showman skulle være blevet kedelig under pandemien, kan man ånde lettet op.

Den australske tennisspiller Nick Kyrgios er efter et års pause under coronapandemien tilbage i aktion.

Til gengæld var det tennismæssigt en mildest talt ujævn optræden, da han fredag tabte med 3-6, 4-6 mod kroatiske Borna Coric og i processen nåede at ødelægge en ketsjer og kaste den op på tribunerne.

Australieren lod også til at være plaget af problemer med sit venstre knæ i kampen, der var hans nummer tre ved Murray River Open, som er en opvarmningsturnering til Australian Open.

- Jeg kan ikke serve uden at føle smerte. Når det lander, føles det ustabilt, sagde han til en træner i løbet af første sæt.

Kyrgios besluttede sig for at fortsætte, men fik en advarsel for at bande, inden han fik et raserianfald.

Episoden fandt sted, blot et par dage efter at australieren senest fik negativ opmærksomhed for sin opførsel.

Mod landsmanden Harry Bourchier blev Kyrgios således straffet af kampens stoledommer for at bruge for lang tid på at sætte en ny bold i gang, hvorefter han nægtede at spille videre.

Siden forlangte han, at turneringens supervisor kom til banen for at garantere, at han ikke ville modtage en bødestraf for optrinnet. Ellers ville han ikke fortsætte kampen.

Supervisor Cedric Mourier kom til banen, og til ham omtalte Kyrgios kampens dommer som en "smart ass", der bare burde sørge for, at kampen skulle glide uden problemer.

Den kamp endte Kyrgios dog med at vinde 6-2, 7-6.