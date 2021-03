Se billedserie Weston McKennie (i orange) blev hentet til Juventus på en lejeaftale for et halvt år siden fra Schalke 04, men den italienske storklub har allerede valgt at indløse frikøbsklausulen på amerikaneren, som har imponeret i sæsonen. Foto: Luis Vieira/Ritzau Scanpix

Pirlos ungdomskur skal stå sin prøve

Juventus er efter en træg sæsonstart ved at komme i gear, men cheftræner Andrea Pirlos projekt kan få et hårdt skud for boven, hvis ikke FC Porto overkommes.

Sport - 08. marts 2021 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Efter en hakkende start og flere bump undervejs er der antydninger af, at Andrea Pirlo er ved at få lidt gang i den let foryngede Juventus-maskine, som i et årti ellers har tromlet hen over alle konkurrenter i Italien. Der skal hentes syv point på Inter i Serie A på 13 runder, hvis det tiende mesterskab på stribe skal i hus. Men allerede tirsdag står Pirlos projekt over for en afgørende prøve i Europa.

