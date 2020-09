Pirlo får drømmestart som Juventus-træner med sejr

Andrea Pirlo kunne søndag aften ånde lettet op, da han debuterede i Serie A som træner for Juventus.

Det er fem år siden, at Pirlo indstillede karrieren i Juventus og tog til USA som spiller, og søndag indledte han så i sit nye job i jagten på klubbens tiende mesterskab i træk.

41-årige Pirlo skulle egentlig have trænet klubbens U23-hold, men han avancerede i lyntempo, da Juventus trods endnu et italiensk mesterskab valgte at fyre Maurizio Sarri.

Pirlo fik dog hurtigt lidt til at dulme nerverne på i Torino, da han kunne se svenske Dejan Kulusevski i sin debut bringe Juventus foran 1-0 efter lidt over ti minutter.

Cristiano Ronaldo blev stoppet i en dribletur i feltet, og Kulusevski drejede resolut riposten i mål med en flad afslutning.

Juventus hentede Dejan Kulusevski i Atalanta i januar, men lod ham spille sæsonen færdig, inden han tiltrådte hos mestrene.

Juventus gik til pausen foran 1-0, og føringen blev udbygget ti minutter før slutfløjt. Her udnyttede Leonardo Bonucci et mindre kaos foran Sampdoria-målet efter et hjørnespark til bringe værterne på 2-0.

Forinden havde den tidligere FC Nordsjælland-spiller Mikkel Damsgaard fået debut for Sampdoria, da han blev sendt på banen i stedet for norske Morten Thorsby.

Opgøret sluttede med endnu en Juventus-træffer, da Cristiano Ronaldo med et par minutter tilbage modtog en aflevering fra Aaron Ramsey og præcist drejede bolden ind ved den fjerne stolpe til 3-0.

Juventus skal i anden spillerunde møde AS Roma på udebane. Sampdoria står over for Benevento.