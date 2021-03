Pirlo: Min fremtid afhænger ikke af Porto-kamp

Nu står Juventus-træner Andrea Pirlo måske ved samme skillevej tirsdag aften i Champions League-ottendedelsfinalen hjemme mod Porto, der vandt det første opgør i Portugal med 2-1.

Pirlo afviser dog, at han føler sig fyringstruet i tilfælde af et skidt resultat i en enkelt kamp som den mod Porto.

- Hvis jeg troede, at min fremtid afhang af den kamp, ville jeg ikke være her, siger Pirlo ifølge AFP.

- For mig er det en kamp som alle andre vigtige kampe. Jeg fortsætter med at arbejde dag efter dag, og jeg kender både mit og klubbens projekt.

- Det er vigtigt at gå videre. Klubben vil altid afgøre min fremtid afhængig af alle resultater, siger han.

Her henviser Pirlo til resultaterne i alle turneringer, da Juventus også er i finalen i Coppa Italia og fortsat er med i toppen af Serie A.

Inter fører dog rækken med ti point mere end Juventus, der har spillet en kamp færre.

- Vi ved, vi er under pres, og vi vil ikke undervurdere Porto. Vi kender vigtigheden af Champions League, det er en meget vigtig kamp for holdet og for klubben.

- Når du spiller den slags kampe, så har du en anderledes energi, siger Pirlo.

Han hæfter sig også ved, at Juventus-stjernen Cristiano Ronaldo blev sparet og kun spillede lidt over 20 minutter i 3-1-sejren over Lazio i lørdags.

- Det er den slags kampe, som er Ronaldos kampe, det har han altid vist. Han er fuld af energi, han er udhvilet, og han kan ikke vente med at spille, siger Pirlo.

Juventus spiller kampen mod Porto tirsdag klokken 21.