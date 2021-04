Piratliga møder modstand fra fans og tidligere spillere

Det skete, efter at Uefa og forbundene havde "erfaret", at nogle af Europas største klubber var tæt på at offentliggøre planer om en udbryderturnering.

En European Super League, som der ifølge flere medier er en principiel aftale om blandt storklubber som Manchester City, Real Madrid, Barcelona og Juventus. Mindst 12 klubber fra Spanien, England og Italien er angiveligt med på idéen.

Nu slutter en række fodboldpersonligheder, organisationer og politikere sig til koret af kritikere.

Fanorganisationen Football Supporters Europe ser den potentielle turnering som et udtryk for grådighed.

- Den er illegitim, uansvarlig og konkurrencebegrænsende i sin konstruktion, skriver organisationen i en pressemeddelelse.

- Den er drevet af grådighed. De eneste, der drager fordel af den, er hedgefonde, oligarker og en håndfuld allerede rige klubber.

Den tidligere Manchester United-profil og England-spiller Gary Neville lagde ikke fingre imellem, da han på Sky Sports skulle forklare sin holdning til planerne.

- Jeg væmmes mest ved Manchester United og Liverpool. De bryder ud til en turnering, de ikke kan rykke ned fra? Det er en skændsel.

- Vi skal have magten væk fra ligaernes topklubber - og det inkluderer min klub (Manchester United, red.), siger han blandt andet.

Tidligere landsholdsangriber Gary Lineker er på linje med Neville.

- Jeg har på fornemmelsen, at den her Super League vil falde på sin urimelige og pengegriske røv, skriver han på Twitter.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, og Frankrigs, Emmanuel Macron, er også imod en udbryderliga.

- De involverede klubber må retfærdiggøre dette over for deres fans og over for det brede fodboldfællesskab, før de går videre. Vi støtter en indgriben fra fodboldmyndighederne, skriver Johnson på Twitter.

Macron udtrykker glæde over, at sammenslutningen af franske klubber tager afstand fra en potentiel udbryderliga.

Ifølge Uefa kan klubberne blive straffet for at starte deres egen turnering. De kan ifølge forbundet blive udelukket fra de nationale turneringer, og spillerne risikerer at få frataget muligheden for at repræsentere deres landshold.

Det er uvist, om og hvornår mere konkrete planer om en Super League præsenteres.

Efter planen skal Uefas eksekutivkomité mandag stemme om en ny struktur i Champions League, hvor antallet af hold kan blive udvidet fra 32 til 36.