Piotr Wozniacki: Caroline var nervøs på grund af karrierestop

Han erkender, at det har været med til at forøge presset på danskeren, at hun allerede inden turneringen har meldt sit karrierestop ud.

Derfor handlede det ikke så meget om at spille på en bestemt måde som at få styr på nerverne i dagens kamp, fortæller han.

- I dag var det kun det mentale aspekt, siger han.

- Hun var selvfølgelig nervøs, fordi hun vil ikke tabe her. Hun kommer til Australien og vil slutte sin karriere.

Imens har mange andre topspillere først meldt ud efter den sidste turnering, at karrieren var slut, påpeger han.

Hendes modstander i første runde, amerikanske Kristie Ahn, der ligger nummer 92 i verden, så dog også ud til at være mærket af omstændighederne, hvilket Piotr Wozniacki også bemærkede.

Derfor gjorde det ikke så meget, at Caroline Wozniacki spillede mere henholdende, end de har trænet på.

- Det er så nemt som journalist, coach og far at diskutere og analysere en kamp, men jeg har aldrig været i den situation, siger han.

- Jeg er utroligt glad for, at Caroline vandt, så jeg håber, at hun får lov til næste gang at spille på den måde, som hun selv ved, hun kan.

Næste modstander bliver vinderen af kampen mellem slovenske Kaja Juvan, der er nummer 127, og stortalentet, den 19-årige ukrainer Dayana Yastremska, der er seedet som nummer 23 i turneringen.

Yastremska er kendt for et ekstremt aggressivt spil og har i lyntempo taget turen op ad ranglisterne.

Piotr Wozniacki regner da også med, at det bliver hende, som Caroline Wozniacki kommer til at møde, efter at kampen er spillet senere mandag.

- Det er helt klart, at på den måde, som Yastremska har spillet i sidste turnering (Yastremska nåede finalen i Auckland kort inden Australian Open, red.), så vinder hun.

- Så Caroline skal blive klar. Men Caroline er klar mod den slags spillere, så det bliver en spændende kamp, vurderer han.