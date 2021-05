Philip Billing overvejer at skifte landshold

Philip Billing er skuffet over at være vraget til den danske EM-trup og overvejer nu at tørne ud for Nigeria.

Den 24-årige midtbanespiller Philip Billing overvejer at tørne ud for Nigeria i stedet for Danmark på landsholdsniveau.

Det siger Bournemouth-spilleren til bt.dk onsdag.

Billings far er fra Nigeria, og det nigerianske forbund har længe bejlet til den tidligere ungdomsspiller i Esbjerg fB.

- Jeg har snakket med træneren flere gange, så det er da noget, jeg har tænkt mere over, efter jeg ikke er blevet udtaget til EM, siger Billing til bt.dk.

- Der er også snart et VM, som jeg bliver nødt til at tænke på. Jeg er snart 25 år, og jeg har kun spillet én landskamp. Jeg har også noget, jeg gerne vil opnå i min karriere.

I maj 2020 proklamerede Billing over for B.T., at han føler sig 100 procent dansk, og det vil være mærkeligt for ham at stille op for Nigeria.

Men den manglende udtagelse til sommerens EM-slutrunde har fået ham til at overveje Nigeria alligevel, selv om han stadig drømmer om flere kampe for Danmark.

- Jeg har set så meget med DBU og landsholdet de seneste år, så jeg havde ikke forventet at komme med til EM, men jeg håbede da på det. Det er EM, og det er jo kæmpestort. Og så lige i Danmark. Det er en drengedrøm, siger Billing.

Billing spillede sin hidtil eneste A-landskamp for Danmark i oktober 2020, da han fik 72 minutter i en 4-0-sejr over Færøerne i en testkamp.

Han har også tidligere spillet 13 U-landskampe for Danmark, men kan ifølge Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) regler stadig vælge at skifte til Nigeria.

Billing har været stærkt spillede for Bournemouth i Championship i denne sæson, hvor det er blevet til otte mål og seks assists i 36 kampe.