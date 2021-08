Peter Sørensen skal forløse Vejle Boldklub

Han bliver af klubbens direktør, Henrik Tønder, kaldt den "klare førsteprioritet" til jobbet, der blev ledigt for en uge siden, da Carit Falch blev fyret efter blot fem kampe i spidsen for holdet.

Vejle vil ikke oplyse, hvor lang en kontrakt klubben har lavet med Sørensen, men han er ikke ansat udelukkende som brandslukker.

Vejle har ellers blot hentet ét point efter seks kampe i den nye sæson.

- Hensigten er, at det bliver et langt samarbejde, hvor vi sammen etablerer os i Superligaen. Og vi har en begrundet tro på, at Peter er det bedst mulige match for os i denne givende situation, siger Henrik Tønder.

Peter Sørensen talte allerede inden sin ansættelse varmt om trænersædet i Vejle Boldklub, og han ser muligheder for, at holdet på sigt river sig fri af nedrykningskampen i landets bedste række.

- Vejle Boldklub har, som jeg også har nævnt tidligere, det største uforløste potentiale i dansk fodbold. Det er min klare mening, siger Sørensen, der var assistenttræner i Vejle fra 2006 til 2008.

Hverken Sørensen eller Tønder vil lige nu være konkrete omkring, hvor loftet er for Vejle, der skal tilbage til 1984 for at finde sit femte og seneste mesterskab.

TV3 Sports ekspert Jesper Thygesen, der som aktiv spillede med Peter Sørensen, genkender billedet af en klub med et stort uforløst potentiale.

Men på kort og mellemlangt sigt vil det være klogt at være realistisk, mener han.

- Inden for fem års tid vil det være flot, hvis Vejle kommer i top-6. Der er mange hold foran dem nu, siger Jesper Thygesen.

- Og hvis Vejle relativt ubesværet kommer fri af nedrykning i løbet af efteråret og ligger sig omkring 7.- til 9.-pladserne i de næste år, så har de noget at bygge videre på.

Peter Sørensens evne til at organisere et hold defensivt er den rigtige medicin lige nu, mener eksperten.

- En nedrykning vil være et alvorligt bump på vejen, så det er en god ansættelse med henblik på de næste par sæsoner, synes jeg. Derefter er det op til Peter og Vejle at bevise, at samarbejdet er bæredygtigt.

Sørensen har som træner en noget anden spillemæssig profil end forgængeren Carit Falch, der stod for en meget aggressiv og offensiv stil.

Direktøren føler sig overbevist om, at Sørensen er det helt rigtige match til spillertruppen, der består af 12 forskellige nationaliteter.

- For Vejle Boldklub er det vigtigt, at vi får det maksimale ud af det spillermateriale, vi har, og så er systemer og formationer underordnet, siger Tønder.

Sørensen tager en blandet bagage med til Vejle.

Cv'et fra perioderne i AGF, Silkeborg og Hobro tæller oprykninger og én enkelt tur i Europa, men også flere nedrykninger og fyresedler.

- Peter er en træner, der i en relativ ung alder har oplevet meget. Og en fyring er vel nærmest en præmis for en fodboldtræner, så det har vi absolut ingen problemer med, siger Henrik Tønder.

Sørensens første opgave bliver en hjemmekamp mod FC København søndag eftermiddag.