Peter Sørensen fortsætter som cheftræner i Hobro

Hobro og Peter Sørensen er således blevet enige om at fortsætte samarbejdet i næste sæson. Her overgår træneren til at være funktionæransat.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Han blev ansat i Hobro i februar på en kort aftale, da klubben fyrede Allan Kuhn. Målet er at overleve i denne sæson, men uanset om det lykkedes at vende 0-1 til samlet sejr over Vejle og siden slå et hold fra 1. division, er Peter Sørensen den rette træner for Hobro.

Det mener Hobros sportschef, Jens Hammer Sørensen.

- Peter har leveret et solidt stykke arbejde og sat et positivt aftryk lige fra sin første arbejdsdag her i Hobro, hvor han har vist, at han er en rigtig dygtig og erfaren træner.

- Selv om vi i øjeblikket er i alvorlig fare for at rykke ud af Superligaen, så har vi noteret os en positiv udvikling i klubben med Peter som cheftræner, og derfor ønsker vi at fortsætte samarbejdet, uanset hvilken række vi måtte spille i efter sommerferien, siger Jens Hammer Sørensen.

Træneren regner med, at Hobro klarer frisag, men tanken om 1. division skræmmer ham ikke.

- Jeg vil gerne slå fast, at jeg tror, vi redder os i de kommende uger, men det er klart, at jeg også har overvejet et nedrykningsscenarie. Der har jeg det sådan, at hvis man er med til at rykke ned, så stiller man sig også til rådighed i forsøget på at rykke op igen.

- Det gælder både spillere, trænere og alle andre med et medansvar i klubben, og derfor vil jeg også være cheftræner i Hobro efter sommerferien, uanset hvilken række vi spiller i, siger den 46-årige træner.

I sidste sæson rykkede Peter Sørensen ud af Superligaen med Silkeborg. Han blev fyret, da klubben fik en dårlig start på efterårssæsonen.