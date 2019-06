Peter Schmeichel: Det havde været bedre at blive i United

Det fortæller Peter Schmeichel i bogen "Min største kamp", hvor danske fodboldprofiler fortæller, hvordan deres største kamp så ud fra banen. Kapitlet med Peter Schmeichel tager afsæt i hans sidste United-kamp: Champions League-finalen mod Bayern München.

- Kunne jeg være blevet? Det er ikke sikkert, men jeg tror det. Jeg skulle nok have trukket vejret og talt med Alex Ferguson om, hvad vi kunne gøre.

- Jeg insisterede på at spille hver gang. Det kunne jeg ikke længere holde til i United, men jeg vil tro, at vi kunne have snakket os til rette, så jeg kunne være fortsat og have fået aflastning undervejs i sæsonen.

- Vi kunne have fundet en rolle, hvor jeg stadig var en vigtig del af holdet, men ikke skulle bære ansvaret alene i målet. I stedet kom jeg frem til den konklusion, at jeg ikke kunne stoppe på et bedre tidspunkt end efter "the treble".

- Om jeg fortryder? Det er et stort ord, men set i bakspejlet ville det nok have været bedre at blive, siger Peter Schmeichel.

Hans sidste fire sæsoner i karrieren var mindre vellykkede. Efter to år i Portugal skiftede han til Aston Villa, og efter en sæson skiftede han - med tilladelse fra Alex Ferguson - til Manchester City.

- Det var i mærkeligt at spille for en anden klub end United, og de sidste sæsoner af min karriere blev af den grund noget mudrede.

- Omvendt nåede jeg for eksempel at opleve fodbold på portugisisk, som var en kæmpe kontrast til at spille for en af verdens største klubber, siger Peter Schmeichel i "Min største kamp".

Bogen udkommer 3. juni.