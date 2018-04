Peter Sagan vinder Paris-Roubaix for første gang

Ingen danske ryttere var i spil til sejren.

Til slut sad Sagan alene med Silvan Dillier (AG2R), som var gået med i dagens tidlige udbrud og efter over 200 kilometer ude foran til sidst var meget mør.

Schweizeren kunne ikke hamle op med Sagan, der åbnede spurten på velodromen i Roubaix og var klart stærkest på de sidste meter.

Bag dem kørte vinderen af årets Flandern Rundt, Niki Terpstra, ind på tredjepladsen. Han var 57 sekunder efter Sagan.

Paris-Roubaix hører til blandt cykelsportens fem monumenter og bød i år på en 257 kilometer lang rute, hvoraf de 54,5 kilometer var fordelt på 29 brostenspavéer.

Allerede på det første pavéstykke gik det galt med styrt i feltet.

Det skete med 163,5 kilometer til mål, og Mads Würtz Schmidt blev hårdt ramt og måtte udgå af løbet i en ambulance. Danskeren slap dog uden brud, meddelte hans hold, Katusha, senere.

Også Magnus Cort måtte stå af som følge af styrtet. Astana-rytteren kunne selv cykle derfra.

Med 95 kilometer til mål ramte rytterne pavéstykket i den frygtede Arenberg-skov.

Det udnyttede Philippe Gilbert (Quick-Step) til at stikke fra favoritgruppen og indlede et angreb meget langt udefra.

Det blev annulleret, og dernæst sendte Quick-Step i stedet Zdenek Stybar i angreb.

Også det gik i sig selv, og med 54 kilometer til mål var Peter Sagan frem mod den 12.-sidste pavésektor indstillet på at slippe fri at de taktiske stikangreb omkring sig og kørte selv væk.

Med 51 kilometer til mål nåede han op til resterne af dagens tidligere udbrud.

Bag ham lå de øvrige favoritter for længe på lur af hinanden, og det udnyttede Sagan-gruppen til at komme over et minut foran.

På den sjettesidste pavé var den regerende verdensmester 1 minut og 22 sekunder foran forfølgergruppen og havde kun selskab af den modige og sejlivede Silvan Dillier.

De to holdt godt sammen og modstod presset bagfra, og til sidst kunne Peter Sagan juble over en meget stor sejr, som giver hans kritikere noget at tygge på, efter at slovakken er blevet skudt i skoene, at han vinder for lidt og lader for mange potentielle sejre glide sig af hænde.