Peter Møller: Spændende lodtrækning for DBU og fans

Her havnede Danmark i gruppe med England, Belgien og Island, og den lodtrækning er både attraktiv for DBU og landsholdets fans. Det siger DBU's fodbolddirektør, Peter Møller, efter lodtrækningen i Amsterdam.

- Det er en spændende lodtrækning med tre fede nationer.

- Vi møder i forvejen England til marts, og vi møder Belgien ved EM til sommer, så vi får da en forsmag på, hvad der venter. Og så er der Island - en af vores nordiske venner - der har Erik Hamrén i spidsen, og han kender jo dansk fodbold rigtig godt.

- Så det hele lyder rigtig spændende. Det er en god gruppe for DBU, og det er også en spændende gruppe for de danske fans. Jeg er sikker på, at spillerne også ser frem til at møde de helt store nationer, siger Peter Møller.

Mens han satser på, at der vil være efterspørgsel på billetterne til kampene mod de attraktive modstandere, vil han lade det være op til den kommende landstræner Kasper Hjulmand at vurdere de sportslige muligheder i gruppen, selv om fodbolddirektøren kan konstatere, at der venter "nogle svære kampe".

Hjulmand tiltræder som dansk landstræner forud for de seks Nations League-kampe, der spilles i september, oktober og november.

- Jeg vil lade Kasper Hjulmand vurdere det sportslige, når han tiltræder. Lige nu vil jeg bare glæde mig over, at vi skal møde nogle attraktive modstandere.

- Vi har gjort os fortjent til at være med på det øverste niveau, og så må vi se, hvordan det ser ud, når vi skal spille kampene til efteråret. Succeskriteriet er selvfølgelig at gøre det så godt som muligt.

- Det er kampe mod de allerstørste nationer, der udvikler spillerne individuelt og landsholdet som hold. Det er det, vi spiller for og drømmer om, og nu får vi muligheden i det her Nations League-format, og den mulighed skal vi angribe, siger fodbolddirektøren.

Det dårligste hold i gruppen degraderes til B-niveau ved den næste udgave af Nations League. En god placering i gruppen kan i sidste ende give en ekstra mulighed for at komme med til VM i 2022.

Da Åge Hareide tiltrådte som dansk landstræner i 2016, spillede hans hold fem testkampe, før der var point på spil.

Kasper Hjulmand kommer i ilden fra start med kampe mod nummer et og fire i verden, og manglen på testkampe levner ikke den kommende landstræner muligheder for at prøve sig frem.

- Det er lige meget, om det er testkampe, Nations League eller EM, så spiller vi for at vinde. Der er ikke noget, der skal testes, siger Peter Møller.