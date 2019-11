Peter Møller: DBU er dialog med Parken om en bedre bane

Fodbolddirektøren i Dansk Boldspil-Union, Peter Møller, er ligesom landsholdsspillerne og landstræner Åge Hareide ærgerlig over, at fredagens EM-kvalifikationskamp mod Gibraltar blev afviklet på et mudret og ujævnt græstæppe i Parken.

Det er ikke første gang, at landsholdet har spillet i nationalarenaen på et mindre prangende græstæppe, men DBU er i dialog med Parken - der ejer fodboldholdet FC København - om, hvordan man kan sikre bedre baneforhold, siger fodbolddirektøren.

- Heldigvis er vi i dialog med FCK om, hvordan vi - og i første omgang FCK - kan knække koden for banen. Jeg ved, at de også kigger på det, og det er en proces, der har kørt i lang tid. Vi har talt om, hvordan vi i samarbejde kan gøre banen bedre.

- Vi lejer os jo kun ind, så aben ligger hos dem, men i fællesskab vil vi gerne være med til at finde den rigtige løsning. Det er ikke en del af aftalen, at vi skal bidrage økonomisk til at finde en løsning, for vi betaler jo for at leje os ind, så vi kan spille fodbold derinde, siger Peter Møller.

I sidste uge indgik DBU og Parken en aftale om, at landsholdets betydende kampe i de kommende to år også skal spilles i Parken. Græstæppets tilstand var ikke en del af forhandlingerne.

- Græstæppet har egentlig ikke fyldt noget i forhandlingerne om en ny aftale. Selvfølgelig har vi været opmærksomme på det punkt, men først og fremmest har ønsket fra spillerne, DBU og de danske fans været, at et langt samarbejde om at spille landskampe i Parken gerne skulle fortsætte.

- Der var ingen af spillerne, der nævnte banen, da de fortalte, hvor de gerne ville spille. De ville helst spille i Parken. Vi har lavet en aftale for to år, og så må vi se, om problemet bliver løst, siger Peter Møller.

Han påpeger, at det ikke er første gang, at banen ikke er i god stand til en landskamp, og at det oftest er betinget af kalenderen. Det er særligt landskampsterminerne i henholdsvis marts og november, der er ramt, siger fodbolddirektøren.

- Det er desværre ikke noget nyt. Jeg har selv spillet i FCK i starten af 00'erne, og der havde vi samme problem med banen. Det er ærgerligt både for landsholdet og FCK - for FCK spiller jo mange flere kampe på den tid af året.

- Jeg deler spillernes og trænernes frustrationer over banens tilstand. Det er selvfølgelig ærgerligt, at banen var i den tilstand i går (fredag mod Gibraltar, red.). Det er en kæmpe kontrast til den gode træningsbane, vi havde i Herning i starten af ugen, siger Peter Møller.

Landstræner Åge Hareide påpeger, at en dårlig bane i sidste ende kan gå ud over landsholdets resultater.

- Det har været et problem i de fire år, jeg har været landstræner. Parkens bane har været ujævn og knoldet tidligere, og vi skal have de bedste betingelser for at spille fodbold. Vi er på mange måder DBU's malkeko, vi skal tjene pengene, og derfor skal forholdene være optimale for, at vi kan lykkes.

- Jeg er glad for, at vi ikke skal spille den afgørende kamp mod Irland i Parken. Den var heller ikke så god, da vi mødte dem hjemme i playoff for to år siden (0-0, red.).

- Jeg tror ikke, at folk forstår, hvor svært det er at spille god fodbold, når man hele tiden skal koncentrere sig om, hvordan bolden hopper. Vi vil gerne spille ind mellem modstandernes kæder, og det kan man kun gøre, når man kan spille bolden videre på sin førsteberøring, siger Åge Hareide.

I FCK ærgrer man sig også over, at banen i Parken ikke var i bedre stand fredag aften mod Gibraltar.

- Vi er naturligvis kede af, at banen ikke var bedre, end tilfældet var, fortæller pressechef Jess Mortensen til B.T.

Banen til trods lykkedes det Hareides mandskab at banke Gibraltar med 6-0. Mandag aften gælder det Irland i Dublin. Med sejr eller uafgjort kvalificerer Danmark sig til EM.