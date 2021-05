Peter Graulund hiver sportskanal i retten

Den tidligere superligaangriber og fodboldekspert Peter Graulund hiver sin tidligere arbejdsgiver Nordic Entertainment Group (Nent) i retten for en uberettiget fyring. Det skriver Ekstra Bladet.

Nent, der står bag TV3-kanalerne og blandt andet ejer rettigheder til at vise fodbold fra Superligaen, Premier League og Champions League, fyrede Peter Graulund i september sidste år.

Det skete, fordi Graulund ifølge Nent befandt sig i en dobbeltrolle uden arbejdsgiverens tilladelse.

Ifølge Nent var Graulund, der er registreret som agent, involveret i agentaffærer med AaB-talentet Marcus Hannesbo og FC Nordsjælland-anfører Magnus Kofod Andersen. Begge spillere har Mikkel Beck som agent.

Peter Graulund mener ikke, at han har gjort noget forkert, og derfor havner sagen nu i byretten. Sagen er berammet til næste forår, skriver Ekstra Bladet.

Nent-sportschef Kim Mikkelsen bekræfter over for avisen, at parterne skal mødes i retten i 2022. Han holder fast i, at Graulunds fyring var berettiget, da fodboldeksperten valgte at fortie ting over for sin arbejdsgiver.