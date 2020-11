Peter Bredsdorff stopper i Bjerringbro-Silkeborg

Bredsdorff-Larsens kontrakt udløber efter sæsonen og bliver altså ikke forlænget.

Han kom til klubben i 2014 med et mål om at gøre BSH til en topklub inden for dansk herrehåndbold.

- De forventninger, der var til Peter, da han tiltrådte, har han til fulde levet op til. Med Peter i spidsen har Bjerringbro-Silkeborg været med i de afgørende medaljekampe i håndboldligaen, Final 4 (pokalturneringen, red.) og leveret store kampe og oplevelser i de europæiske turneringer," siger Jesper Schou, direktør i Bjerringbro-Silkeborg i pressemeddelelsen.

I 2016 førte Peter Bredsdorff-Larsen klubben til et dansk mesterskab.

Han havde gerne set sig selv fortsætte i BSH, men ikke for enhver pris.

- Vi har haft en lang dialog, og der er folk i klubben, som måske synes, at tiden er inde til noget nyt, og man kan jo altid diskutere, hvornår tiden er inde, siger Peter Bredsdorff-Larsen til Ritzau.

- Syv år er lang tid i trænerbranchen, og jeg er stolt over at kunne sige, at der ikke er flere tilbage på kontoret eller i bestyrelsen, fra da jeg startede. Er det lang tid? Ja, måske er det, eller måske er det ikke, og der kan være mange gode år endnu.

- Jeg er glad for det, jeg kigger tilbage på. Kunne det have fortsat? Ja, det synes jeg da godt, det kunne. Jeg er godt tilfreds med dagligdagen - samarbejdet med spillerne og lederne omkring holdet.

Peter Bredsdorff-Larsen har endnu ikke gjort sig nogle tanker om, hvad fremtiden kan byde på.

BSH ligger aktuelt på tredjepladsen i Herre Håndbold Ligaen efter ti kampe.