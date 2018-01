Peter Bonde og Nils Nielsen skal træne kvinder i Kina

Peter Bonde var i mange år assistenttræner på herrelandsholdet under Morten Olsen og har tidligere været kvindelandstræner for Danmark. Nils Nielsen takkede af som landstræner for Danmarks fodboldkvinder efter det overraskende EM-sølv i sommer.

- Kære FB-venner! Efter en meget "følelsesrig" december med flere store begivenheder drager jeg til Kina i morgen, hvor jeg det næste år skal træne Kinas U19-kvindelandshold sammen med Nils Nielsen, som skal være min assistent, skriver Peter Bonde på Facebook.

- Jeg glæder mig både til udfordringen og til at arbejde sammen med Nils. Jeg har fået orlov fra Oure i et år, og jeg er meget glad for, at jeg kan vende tilbage dertil næste år. Pas godt på DK, og så ses vi måske i Beijing, skriver han.

Siden sit brud med DBU har Peter Bonde trænet de bedste pigespillere på Oures fodboldakademi.

Nils Nielsen har ikke haft noget trænerjob, siden han i august selv valgte at trække sig som landstræner, da han mente, at der skulle nye kræfter til at udvikle kvindefodbolden i Danmark.

Han var en af Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) tre nominerede til årets træner 2017 på kvindesiden, men måtte akkurat som i EM-finalen se sig slået af Hollands landstræner, Sarina Wiegman.