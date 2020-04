Pessimistisk Nadal tvivler på snarlig tennisopstart

Rafael Nadal er ikke specielt optimistisk, når det kommer til at kunne spille international tennis på højeste niveau i nærmeste fremtid.

- Fra mit synspunkt er jeg meget pessimistisk omkring, at sporten kan vende tilbage til normal aktivitet.

Coronapandemien lukkede ned for sporten i sidste måned, og professionel tennis er indtil videre suspenderet til og med juli.

Men Nadal, der er nummer to på verdensranglisten, ser alvorlige udfordringer ved at skulle starte igen i slutningen af sommeren.

- I tennis er du nødt til at rejse hver uge, bo på hoteller og tage til forskellige lande.

- Selv hvis vi spiller uden tilskuere, er der brug for en masse mennesker til at organisere en turnering. Det kan man ikke se bort fra. På international plan ser jeg et seriøst problem, siger han.

Pandemien har allerede ført til aflysning af årets Wimbledon og rykket French Open og US Open til efteråret.

Den 19-dobbelte grand slam-vinder siger, at selv om turneringerne skulle kunne genoptages, skal spillerne bruge tid til at komme tilbage i kampform.

- Det bliver hårdt arbejde at genfinde formen, og det kræver en masse disciplin og en masse ofre.

- Jo hurtigere vi kan vende tilbage jo bedre, men i forhold til at komme til at spille turneringer igen snart er jeg pessimistisk. Men der er andet, der er mere vigtigt end tennis lige nu, siger han.

Spanien er det land i verden, hvor næstflest er konstateret smittet med coronavirus. 226.629 er smittet, mens 23.190 har mistet livet.

/