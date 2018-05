Perus Paolo Guerrero får lov til at deltage ved VM

Domstolen har afsagt en kendelse, der betyder, at fodboldspillerens 14 måneder lange karantæne sættes på standby under VM.

En schweizisk domstol har torsdag givet den peruanske landsholdsspiller Paolo Guerrero lov til at deltage ved VM i Rusland på trods af en dopingkarantæne.

- Som konsekvens heraf kan Paolo Guerrero deltage ved VM i Rusland, skriver domstolen ifølge Reuters.

Peru møder blandt andre Danmark ved VM, og Guerrero-sagen har fyldt meget - også i den danske lejr.

Landsholdsanfører Simon Kjær kom under beskydning fra flere idrætsledere på grund af sin støtte til Perus anfører og store stjerne.

Men nu har en schweizisk domstol altså sparket sagen til hjørnespark. Den midlertidige ophævelse af karantænen gælder, mens domstolen tager stilling til Paolo Guerreros seneste ankesag.

Sagen startede oprindeligt, efter at angriberen sidste år blev testet positiv for kokain i forbindelse med en VM-kvalifikationskamp mellem Peru og Argentina.

Først blev han idømt et års karantæne af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

En appelinstans i Fifa halverede senere karantænen, hvilket ville have gjort det muligt for den i øjeblikket suspenderede Flamengo-spiller at deltage ved VM.

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) forhøjede dog karantænen igen til 14 måneder tidligere i maj efter endnu en appelsag.

Og det fik Det Peruanske Fodboldforbund til at appellere CAS-kendelsen til domstolen i Schweiz, hvor CAS har hjemme.

Peru-stjernen har forklaret, at den positive test skyldtes, at han havde drukket en te indeholdende kokablade.

I et brev fra Den Internationale Spillerforening, Fifpro, til Fifa opfordrede Kjær og flere andre forbundet til at lade Guerrero spille VM.

Støtten affødte kritik fra blandt andre Anti Doping Danmark-direktør Michael Ask, der mente, at det var forkert af Kjær at underkende retssystemet.

Tidligere torsdag meldte CAS ud, at den ikke ville protestere, hvis den schweiziske domstol besluttede at fastfryse karantænen og lade Guerrero deltage ved VM.

Ved VM er Peru i gruppe med Danmark, Frankrig og Australien.

Paolo Guerrero spiller i Flamengo i Brasilien og er en af Perus allerstørste stjerner. Han har ifølge transfermarkt.com scoret 33 mål i 87 landskampe.