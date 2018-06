Peruansk anfører fejrer VM-godkendelse med to mål i sejr

Det fejrede Guerrero søndag med to kasser i Perus testsejr på 3-0 over Saudi-Arabien.

Guerrero, der også er anfører for landsholdet, scorede de to sidste mål i holdet sejr.

Peru er ligesom Danmark i gruppe C ved VM-slutrunden, der begynder om mindre end to uger. Søndag viste sydamerikanerne, at VM-formen er ved at være på plads.

Peru forsøgte sig igen og igen med skud mod det saudiarabiske mål, og tre gange lykkedes det at få den over stregen.

André Carrillo åbnede scoringen for Peru efter 20 minutter. Herefter tog Guerrero over med to mål.

Først satte han en inderside på en ripost i det 41. minut. Og midtvejs i anden halvleg pandede han så 3-0-sejren i hus.

Peru møder Danmark i første gruppekamp 16. juni.