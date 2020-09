Pernille Harder skifter Wolfsburg ud med Chelsea

Den danske landsholdsanfører Pernille Harder skifter til den engelske fodboldklub Chelsea efter en årrække i tyske Wolfsburg

Det skriver Chelsea på sin hjemmeside.

Den 27-årige dansker har fået en treårig kontrakt i London-klubben.

Harder spillede i weekenden for Wolfsburg i kvindernes finale i Champions League. Her blev det til et nederlag til franske Lyon.

Ifølge DR bliver Harder den dyreste kvindelige fodboldspiller nogensinde.

DR skriver, at der ifølge tyske medier er tale om et beløb på omkring 330.000 euro - svarende til 2,6 millioner kroner.

Og det gør indtryk på hovedpersonen selv.

- Det viser, at kvindefodbolden rykker sig.

- Hvis nogen havde fortalt mig for tre til fire år siden, at jeg ville blive solgt for dette beløb, ville jeg ikke have troet på dem. Det er kæmpestort. Både personligt, men også generelt for kvindefodbolden, siger Harder til DR.

I Chelsea bliver hun holdkammerat med blandt andre kæresten Magdalena Eriksson, der er anfører i London-klubben.

- Jeg er spændt på at tilslutte mig Chelsea. Jeg kan ikke vente med at træde ud på banen iført den her trøje, skriver Harder på Twitter.

Hun får trøjenummer 23 i den engelske klub.

Pernille Harder blev i 2018 nummer to i afstemningen om Ballon d'Or, der hvert år uddeles til verdens bedste mandlige og kvindelige fodboldspiller.

Hun har siden 2016 været en vigtig del af Wolfsburg-holdet, der også har vundet det tyske mesterskab hvert år siden danskerens ankomst.

I den seneste sæson blev Wolfsburg mester i sikker stil uden at indkassere et eneste nederlag. Harder blev suveræn topscorer med 27 fuldtræffere. Nummer to på listen var Nicole Billa med 18 mål.

Harder står noteret for 118 landskampe og 61 mål.