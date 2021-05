Pernille Harder og Chelsea sikrer engelsk mesterskab

To point skilte Pernille Harder og Chelsea på førstepladsen fra Manchester City på andenpladsen inden sidste runde søndag. Harder og co. kunne derfor ikke hvile på laurbærrene mod Reading.

Chelsea dræbte dog hurtigt spændingen i guldkampen og endte med at tage en sikker sejr på 5-0 på eget græs, så mesterskabet kom i hus.

Dermed får Pernille Harder altså guldmedaljer i sin første sæson i London-klubben, som efterhånden har udviklet sig til en magtfaktor i engelsk kvindefodbold.

Denne sæsons mesterskab er Chelseas andet i træk og det fjerde inden for de seneste seks sæsoner.

Næste søndag kan Harder og Chelsea tage endnu en titel, når FC Barcelona venter i Champions League-finalen. Chelsea er også stadig med i FA Cuppen, der for kvindernes vedkommende er nået til ottendedelsfinalerne.

Allerede efter cirka et minut sendte tyske Melanie Leupolz Chelsea på guldkurs, da hun scorede til 1-0 efter et hjørnespark.

Chelsea dominerede, men måtte til kort før pausen med igen at få bolden i mål. Francesca Kirky fordoblede hjemmeholdets føring og scorede også til 3-0 cirka ti minutter inde i anden halvleg.

Med kampen så godt som lukket blev Pernille Harder hevet ud, men Chelsea var altså ikke færdig med at score mål.

Samantha Kerr lagde op til begge Francesca Kirbys scoringer, men kom også selv på måltavlen, da hun gjorde det til 4-0. Denne gang var det Kirby, der stod for assisten.

Kerrs scoring var hendes 21. i 22 ligakampe, og hun slutter som topscorer i Women's Super League.

Det var efterhånden ren legestue for Chelsea, der kom foran 5-0 med cirka et kvarter tilbage. Guldet var altså aldrig i nærheden af at undslippe Chelsea.

Stine Larsen og Aston Villa undgik lige nøjagtig nedrykning efter at have sluttet næstsidst i tabellen. Noget bedre gik det for Rikke Sevecke og Nicoline Sørensen i Everton, der endte på femtepladsen.