Pernille Harder nyder særligt Champions League-format

I denne sæson afgøres Europas største klubturnering på grund af den lange coronapause og tidspresset i et knockoutformat, hvor kvart- og semifinaler ligesom finalen spilles over én kamp.

Kvindernes finalestævne i San Sebastián og Bilbao har været et positivt bekendtskab, siger Wolfsburg-anfører Pernille Harder forud for tirsdagens semifinale mod FC Barcelona.

- Jeg synes, det er meget sjovt. Man får lidt en mesterskabsfølelse af at være her. Hvis der også var tilskuere i byen og til kampene, kunne jeg forestille mig, at det ville have været ret fedt.

- Det er noget andet med knockoutkampe, hvor det afgøres over én kamp. Det gælder om at være der. Man har ikke to muligheder for at gå videre, og det synes jeg, er fedt, siger hun.

Hun vil ikke udelukke det som et fremtidigt format for turneringen.

- Jeg synes ikke, det er en dum idé. Men der er selvfølgelig også noget logistik i det, og når man får en normal sæson, ved jeg ikke, om det er muligt at tage ti dage ud af kalenderen, siger hun.

Den danske landsholdsprofil scorede fire af målene for det tyske mandskab, som i kvartfinalen slagtede skotske Glasgow City med hele 9-1.

Nu venter de spanske mestre fra Barcelona, og det bliver en modstander af en helt anden kaliber, understreger 27-årige Harder.

- Barcelona er gode. De har mange gode spillere, så det bliver en helt anden kamp. Det er vi klar over, og det forbereder vi os på. Vi tror på os selv og på, at vi kan vinde kampen og gå i finalen.

- Vi ved, at Barcelona har et meget spillende hold ligesom herrerne. Det gælder for os om at få ødelagt deres spil, så de ikke kan komme i gang med deres boldbesiddende stil, siger angriberen.

Wolfsburgs kamp mod Barcelona spilles på Anoeta Stadium i San Sebastián klokken 20.

Champions League er de seneste fire sæsoner blevet vundet af franske Lyon, som i den anden semifinale møder Paris Saint-Germain onsdag aften.