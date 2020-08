Pernille Harder er årets spiller i Tyskland

Det er sportsmagasinet Kicker, der står for kåringen og indsamler stemmer fra tyske sportsjournalister.

- Jeg er meget stolt over at blive valgt som årets fodboldspiller. Det er særligt en stor ære, fordi det er første gang, at en udenlandsk spiller får prisen, siger Pernille Harder til Wolfsburgs hjemmeside.

Harder har spillet en fremtrædende rolle og har stor andel i sæsonens The Double. Hun blev da også topscorer i Bundesligaen.

- Jeg vil gerne takke mine holdkammerater, der har en stor andel i, at jeg for anden gang blev ligatopscorer, siger Harder.

Søndag aften kan klubben så fuldende et fornemt hattrick i Champions League-finalen. Her venter franske Lyon, der har vundet turneringen de seneste fire sæsoner.

Også hos herrerne kårede Kicker årets bedste, og her fik Bayern Münchens Robert Lewandowski prisen.