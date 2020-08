Pernille Harder efter målshow: Vi vil opnå endnu mere

Pernille Harder og Wolfsburg stormede fredag aften i semifinalen i kvindernes Champions League.

Det gik ud over skotske Glasgow City, der blev banket med 9-1 af det tyske mandskab i kvartfinalen. Harder scorede fire af målene.

- Det er fantastisk. En virkelig god start på den her miniturnering. Jeg er glad for, at vi er i semifinalen nu. Det er en stor præstation, men vi vil opnå mere end det, siger Pernille Harder til Wolfsburgs YouTube-kanal.

Glasgow-klubben havde i ottendedelsfinalen slået Brøndby IF ud af turneringen, men fik ikke et ben til jorden mod Harder og co., som har ambitioner om endnu mere.

- Nu kan vi være tilfredse med kampen her, og så ser vi frem mod næste opgør, siger hun.

Næste opgave bliver spanske FC Barcelona, som slog Atlético Madrid ud.

Wolfsburg vandt Champions League i både 2013 og 2014. Den tyske klub nåede efterfølgende frem til finalen i både 2016 og 2018, men begge gange endte det med nederlag til franske Lyon.

De sidste og afgørende kampe i 2019/20-udgaven af kvindernes Champions League afvikles ligesom herrernes i et finalestævne, hvor kvart- og semifinaler afgøres efter en enkelt kamp ligesom finalen.

Kvindernes Final 8-stævne spilles i spanske Bilbao og San Sebastian.

Også Fortuna Hjørring deltog tidligere på sæsonen i Champions League, men blev slået ud i ottendedelsfinalen af Lyon, som lørdag møder Bayern München i kvartfinalen.

Lørdag er den danske landsholdsspiller Nadia Nadim også i aktion, når hun sammen med PSG møder Arsenal.