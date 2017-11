Pernille Harder efter Uefa-dom: Vi er tæt på ny aftale

Danmark halser efter Sverige i VM-kvalifikationen i kvindefodbold, efter at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) torsdag fældede dom i sagen om Danmarks afbud til de to nationers kamp i oktober.

Det er en konflikt mellem de to parter, som var årsag til afbuddet.

- Vi er tæt på at have en ny aftale på plads sammen med DBU, og nu drejer det sig om, at vi kigger fremad, siger Pernille Harder i en pressemeddelelse.

- Sportsligt bliver det selvfølgelig vanskeligt af Uefas pointstraf, men vi tager udfordringen op og vil gøre alt for at spille os til VM, siger landsholdsanfører Pernille Harder.

Fra DBU lyder meldingen i pressemeddelelsen på lettelse over afklaringen.

- Vi er tilfredse med, at vi nu har en afklaring fra Uefa. Hele sagen er opstået på en beklagelig baggrund, men kendelsen betyder, at vi efter alt for meget konfliktsnak nu kan se fremad, siger elitechef i DBU Kim Hallberg.

Også han hæfter sig ved, at sanktionen betyder, at Danmark stadig selv afgøre om VM-billetten kommer i hus.

Med Uefa-dommen er Danmark tre point efter Sverige i kvalifikationsgruppen, men har en hjemmekamp mod svenskerne til gode.

- Nu skal vi arbejde for at genrejse euforien fra i sommer og fortsætte udviklingen af både kvindelandsholdet og pige- og kvindefodbolden i Danmark, og det kan vi heldigvis holde fokus på nu, siger Kim Hallberg.

Ud over bødestraf og pointtab har Uefa givet DBU en betinget straf, som betyder, at hvis Danmark igen udebliver fra en kamp inden for de næste fire år, udløser det udelukkelse fra Uefas landsholdsturneringer.

Næste kamp for Danmarks kvindelandshold i fodbold er kampen mod Ukraine i april.

Sagen er dog ikke nødvendigvis slut endnu.

Chef for Sveriges kvindelandshold Marika Domanski Lyfors udtrykker forundring over Uefas dom, og svenskerne vil nu overveje at gøre brug af muligheden for at anke i forhold til eventuelt at forsøge at få Danmark idømt en hårdere straf.