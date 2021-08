Pernille Blume vinder bronze i 50 meter fri

Danskeren tilbagelagde distancen på 24,21 sekunder.

Australieren Emma McKeon vandt olympisk guld, da hun atter satte ny olympisk rekord med tiden 23,81 sekunder. Svenske Sarah Sjöström tog sig af sølv med tiden 24,07 sekunder.

Dermed var Blume henholdsvis 0,14 og 0,40 sekunder efter de to konkurrenter. Svenskerens sølvtid var den samme, som Blume vandt OL-guld i for fem år siden.

Danskeren havde en margin på 0,09 sekunder ned til fjerdepladsen. Den sad hollænderen Ranomi Kromowidjojo på.

Dermed står Danmark noteret for to bronzemedaljer og en sølvmedalje ved legene i Tokyo. De to andre medaljer er vundet i roning og i skeetskydning.

Forud for legene var Pernille Blume et af de helt store danske medaljehåb, og svømmeren kom da også frem til finalen uden store problemer. Hun satte den næstbedste tid i semifinalen.

Derfor var der lagt op til en tæt duel mellem danskeren på bane 5, Emma McKeon på bane 4 og verdensrekordholder Sarah Sjöström på bane 3. Det var dog de to konkurrenter, som løbet igennem lige var et halvt eller helt armtag foran Blume i det olympiske bassin.

Hvor der i perioden op til OL i Tokyo har været stort fokus på Pernille Blume, gik hun anderledes under radaren før legene i Rio, hvor hun fik sit helt store internationale gennembrud.

Det generede dog ikke danskeren at svømme under øget bevågenhed og større pres i Tokyo, og hun levede op til de høje forventninger ved at snuppe karrierens tredje olympiske medalje.

Ud over guldmedaljen i 50 meter fri ved OL i Rio vandt hun også bronze i holdkappen 4 x 100 meter medley.

Få minutter inden Blumes finale var danskerens franske kæreste, Florent Manaudou, i aktion på samme distance hos mændene. Han snuppede sølv, men kunne intet stille op mod den suveræne guldvinder, Caeleb Dressel, der nu har vundet fire OL-guldmedaljer i Tokyo.